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"Мы рассчитываем на хороший результат". Тренер Астон Виллы высказался накануне матча против ПСЖ в ЛЧ

Лига Чемпионов

Специалист ответил на вопросы журналистов

"Мы рассчитываем на хороший результат". Тренер Астон Виллы высказался накануне матча против ПСЖ в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился своими мыслями накануне домашнего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "ПСЖ".

"Мы рассчитываем на хороший результат во втором матче. Конечно, тот факт, что они выиграли 3:1, что-то меняет. Но сильно ли сильно? Нет, а что? Потому что мы должны выигрывать. Мы должны были выигрывать и со счетом 2:1, и со счетом 3:1.

"ПСЖ" имеет большой опыт выездных матчей. Они играют во Франции и Европе, и мы тоже", - заявил специалист.

Тем не менее, тренер "Виллы" верит, что энергия трибун "Вилла Парк" может стать решающим фактором в противостоянии.

"Но мы будем поддерживать связь с нашими болельщиками и передавать энергию, если мы будем делать тактически и индивидуально хорошие вещи на поле, то болельщики поднимут нашу энергию и очень помогут нам", - добавил Эмери.

Добавим, что матч "Астон Вилла" - "ПСЖ" стартует 15 апреля в 22:00 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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