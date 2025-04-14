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Тренер Боруссии перед матчем с Барселоной: Чудеса случаются
Нико Ковач высказался о соперниках команды в четвертьфинале ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Боруссии Д" Нико Ковач выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
"Мы осознаем ситуацию. Мы хотим завтра показать совсем другой результат, чем в первом матче, и выиграть поединок. Чудеса случаются постоянно, но мы также знаем, что "Барселона" в этом году не проиграла ни одного конкурентного матча".
Добавим, что ответный матч "Боруссия Д" - "Барселона" состоится 15 апреля. Старт - в 22:00 по Киеву.
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