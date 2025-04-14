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Тренер Боруссии перед матчем с Барселоной: Чудеса случаются

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Нико Ковач высказался о соперниках команды в четвертьфинале ЛЧ

Тренер Боруссии перед матчем с Барселоной: Чудеса случаются

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Боруссии Д" Нико Ковач выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы осознаем ситуацию. Мы хотим завтра показать совсем другой результат, чем в первом матче, и выиграть поединок. Чудеса случаются постоянно, но мы также знаем, что "Барселона" в этом году не проиграла ни одного конкурентного матча".

Добавим, что ответный матч "Боруссия Д" - "Барселона" состоится 15 апреля. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Боруссия (Дортмунд) Барселона Нико Ковач
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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