Тренер Боруссии перед матчем с Барселоной: Чудеса случаются

Тренер "Боруссии Д" Нико Ковач выступил на пресс-конференции накануне ответного матча против "Барселоны" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

"Мы осознаем ситуацию. Мы хотим завтра показать совсем другой результат, чем в первом матче, и выиграть поединок. Чудеса случаются постоянно, но мы также знаем, что "Барселона" в этом году не проиграла ни одного конкурентного матча".