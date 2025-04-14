Хавбек Астон Виллы перед матчем с ПСЖ: Если кто-то и может изменить ситуацию, то это мы

Полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс поделился своими эмоциями накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".

"Мы взволнованы. Если кто-то и может изменить ситуацию, то это мы. Все зависит от нас, и мы с нетерпением ждем этого вызова.

Мы очень верим в группу, нашего руководителя и тренерский состав. Мы здесь не просто так. Мы принимали любую битву, которая выпадала на нашу долю в этом сезоне, и мы выиграли те игры, которые были нам необходимы, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся. Мы полностью заслужили это место и должны продолжать двигаться вперед".