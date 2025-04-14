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Хавбек Астон Виллы перед матчем с ПСЖ: Если кто-то и может изменить ситуацию, то это мы
Игрок ответил на вопросы журналистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Астон Виллы" Морган Роджерс поделился своими эмоциями накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен".
"Мы взволнованы. Если кто-то и может изменить ситуацию, то это мы. Все зависит от нас, и мы с нетерпением ждем этого вызова.
Мы очень верим в группу, нашего руководителя и тренерский состав. Мы здесь не просто так. Мы принимали любую битву, которая выпадала на нашу долю в этом сезоне, и мы выиграли те игры, которые были нам необходимы, чтобы оказаться там, где мы сейчас находимся. Мы полностью заслужили это место и должны продолжать двигаться вперед".
Напомним, что игра состоится 15 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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