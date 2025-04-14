Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Астон Вилла - ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" после поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" возьмет реванш на "Вилла Парк", попытавшись отыграть разницу в два мяча, установленную на "Парк де Пренс" на прошлой неделе.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 15-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Ингулец – Карпаты. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура УПЛ
- Зеленский: Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных
- "Понимаю, что Довбик чувствует себя...". Раньери высказался об украинце после матча с Лацио
- Левандовский мстит бывшей. Барселона - Боруссия 4:0. Видео голов и обзор матча
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО