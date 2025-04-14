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Астон Вилла - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Астон Вилла - ПСЖ: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Астон Вилла - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Астон Вилла" после поражения в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов от "Пари Сен-Жермен" возьмет реванш на "Вилла Парк", попытавшись отыграть разницу в два мяча, установленную на "Парк де Пренс" на прошлой неделе.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 15-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу "Астон Вілла" - "ПСЖ"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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