  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Мы все в одной лодке". Щенсный высказался перед матчем с Боруссией Д в ЛЧ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Мы все в одной лодке". Щенсный высказался перед матчем с Боруссией Д в ЛЧ

Лига Чемпионов

Барселона настроена на победу

"Мы все в одной лодке". Щенсный высказался перед матчем с Боруссией Д в ЛЧ

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими ожиданиями накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Это большая игра для команды и для меня также. Мы все в одной лодке, и мы все хотим сделать все возможное. Мы выступали против очень сильных команд, и мы сделаем это снова завтра.

С возрастом ты начинаешь по-другому реагировать на давление. Молодые игроки более увлечены и энергичны, но я остаюсь более спокойным. Своим отношением я стараюсь помочь им сохранять спокойствие", - сказал Щенсный.

Напомним, что первый поединка между "Барселоной" и "Боруссией" завершился со счетом 4:0. Ответный матч состоится 15 апреля, старт - в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеТренер Боруссии перед матчем с Барселоной: Чудеса случаются
По теме
yellow-arrow
Флик - о матче против Боруссии в ЛЧ: Нам повезло, что мы имеем преимущество 4:0
yellow-arrow
Хавбек Астон Виллы перед матчем с ПСЖ: Если кто-то и может изменить ситуацию, то это мы
yellow-arrow
Астон Вилла - ПСЖ. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Барселона Войцех Щенсны
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости