"Мы все в одной лодке". Щенсный высказался перед матчем с Боруссией Д в ЛЧ

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими ожиданиями накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

"Это большая игра для команды и для меня также. Мы все в одной лодке, и мы все хотим сделать все возможное. Мы выступали против очень сильных команд, и мы сделаем это снова завтра.

С возрастом ты начинаешь по-другому реагировать на давление. Молодые игроки более увлечены и энергичны, но я остаюсь более спокойным. Своим отношением я стараюсь помочь им сохранять спокойствие", - сказал Щенсный.