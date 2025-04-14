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"Мы все в одной лодке". Щенсный высказался перед матчем с Боруссией Д в ЛЧ
Барселона настроена на победу
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный поделился своими ожиданиями накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".
"Это большая игра для команды и для меня также. Мы все в одной лодке, и мы все хотим сделать все возможное. Мы выступали против очень сильных команд, и мы сделаем это снова завтра.
С возрастом ты начинаешь по-другому реагировать на давление. Молодые игроки более увлечены и энергичны, но я остаюсь более спокойным. Своим отношением я стараюсь помочь им сохранять спокойствие", - сказал Щенсный.
Напомним, что первый поединка между "Барселоной" и "Боруссией" завершился со счетом 4:0. Ответный матч состоится 15 апреля, старт - в 22:00 по Киеву.
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