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Флик - о матче против Боруссии в ЛЧ: Нам повезло, что мы имеем преимущество 4:0

Лига Чемпионов

Специалист высказался о предстоящей игре в четвертьфинале ЛЧ

Флик - о матче против Боруссии в ЛЧ: Нам повезло, что мы имеем преимущество 4:0

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Боруссии Д", главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими ожиданиями от поединка.

"Нам повезло, что мы имеем преимущество 4:0, потому что завтрашняя игра будет очень сложной. Я хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от матча против одной из лучших команд Европы. Мы хотим показать хорошую игру и хотим удержать уровень победы 4:0 в первом матче.

Физическое состояние моих игроков? Это то, о чем я уже говорил. Мы хотим, чтобы все были в строю, и я не устаю повторять, что эти футболисты фантастические и всегда хотят быть в строю", - сказал специалист.

Добавим, что ответный матч "Боруссия Д" - "Барселона" состоится 15 апреля. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Barca Universal
Опубликовал: Екатерина Власова
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