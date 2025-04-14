Флик - о матче против Боруссии в ЛЧ: Нам повезло, что мы имеем преимущество 4:0

Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Боруссии Д", главный тренер "Барселоны" Ханси Флик поделился своими ожиданиями от поединка.

"Нам повезло, что мы имеем преимущество 4:0, потому что завтрашняя игра будет очень сложной. Я хочу, чтобы моя команда получила удовольствие от матча против одной из лучших команд Европы. Мы хотим показать хорошую игру и хотим удержать уровень победы 4:0 в первом матче.

Физическое состояние моих игроков? Это то, о чем я уже говорил. Мы хотим, чтобы все были в строю, и я не устаю повторять, что эти футболисты фантастические и всегда хотят быть в строю", - сказал специалист.