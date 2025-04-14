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Тренер ПСЖ - о матче против Астон Виллы: Мы готовимся ко всем вариантам
Энрике высказался о соперниках ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ
Фото - UEFA.com
Луис Энрике, тренер "ПСЖ", поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Астон Виллой" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.
"Наша цель - победа. Для нас всегда важно приезжать на такой стадион, как "Вилла Парк", чтобы быть конкурентоспособными. Нам нравится играть дома и на выезде. Это не проблема, а мотивация.
Мы должны оставаться сосредоточенными на наших целях. Если мы готовы страдать, мы будем готовы победить. Мы готовимся ко всем вариантам. Это очень захватывающее соревнование. Речь идет о том, чтобы увидеть, на что мы способны, чтобы одержать победу.
Завтра "Астон Вилла", безусловно, будет защищаться выше. Это ответный матч, неизбежно рискованный, который невозможно предсказать. Будет очень интересно".
Добавим, что матч "Астон Вилла" - "ПСЖ" стартует 15 апреля в 22:00 по Киеву.
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