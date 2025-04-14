Тренер ПСЖ - о матче против Астон Виллы: Мы готовимся ко всем вариантам

Луис Энрике, тренер "ПСЖ", поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча с "Астон Виллой" в рамках четвертьфинала Лиги Чемпионов.

"Наша цель - победа. Для нас всегда важно приезжать на такой стадион, как "Вилла Парк", чтобы быть конкурентоспособными. Нам нравится играть дома и на выезде. Это не проблема, а мотивация.

Мы должны оставаться сосредоточенными на наших целях. Если мы готовы страдать, мы будем готовы победить. Мы готовимся ко всем вариантам. Это очень захватывающее соревнование. Речь идет о том, чтобы увидеть, на что мы способны, чтобы одержать победу.

Завтра "Астон Вилла", безусловно, будет защищаться выше. Это ответный матч, неизбежно рискованный, который невозможно предсказать. Будет очень интересно".