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Боруссия - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images/Global Images Ukraine
15-го апреля дортмундская "Боруссия" на своем поле будет принимать "Барселону" в рамках второго четвертьфинального матча Лиги чемпионов 2024/25.
Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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