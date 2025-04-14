Боруссия - Барселона: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

15-го апреля дортмундская "Боруссия" на своем поле будет принимать "Барселону" в рамках второго четвертьфинального матча Лиги чемпионов 2024/25.

Перед этим поединком мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.