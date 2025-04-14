Боруссия Д – Барселона. Где и когда смотреть LIVE видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Эта встреча должна стать находкой для нейтрального болельщика. В этом сезоне команды уже дважды играли – в общей сложности было забито девять голов. Однако в обоих случаях победила "Барселона". Да еще и неделю назад со счетом 4:0, так что помочь "шмелям" пройти дальше имеют все высшие силы, которые только есть.

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Ввиду этого статус поединка приобретает более товарищескую окраску. Но все еще есть надежда на голы. Ну не может "Боруссия" перед 80 тысячами болельщиков просто выйти и дальше играть ни во что, потому что они "горят" 0:4 по сумме двух матчей. Или все-таки может?

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Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:4)

15 апреля, 22:00. "Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Маурицио Мариани

Прямая трансляция: Megogo Футбол 2

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