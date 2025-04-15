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Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия Д – Барселона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 15.04.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Эта встреча должна стать находкой для нейтрального болельщика. В этом сезоне команды уже дважды играли - всего было забито девять голов. Однако в обоих случаях победила "Барселона". Да еще и неделю назад со счетом 4:0, поэтому помочь "шмелям" пройти дальше должны все высшие силы, которые только есть.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 15-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

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Трансляція матчу "Боруссія Д" – "Барселона"
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алексей Полищук
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