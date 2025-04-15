Боруссия Д – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Эта встреча должна стать находкой для нейтрального болельщика. В этом сезоне команды уже дважды играли - всего было забито девять голов. Однако в обоих случаях победила "Барселона". Да еще и неделю назад со счетом 4:0, поэтому помочь "шмелям" пройти дальше должны все высшие силы, которые только есть.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени во вторник, 15-го апреля. Онлайн видеотрансляцию матча вы сможете посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 2.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу "Боруссія Д" – "Барселона" Смотреть трансляцию

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.