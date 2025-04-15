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Легенда Баварии и Интера высказался накануне ответного матча четвертьфинала ЛЧ
Верит в успех мюнхенцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Интером" и "Баварией" на "Сан-Сиро" легендарный Лотар Маттеус, который в свое время играл за обе команды, поделился своими ожиданиями от поединка. В первой игре на "Альянц-Арене" победу одержал "Интер" со счетом 2:1, но немец считает, что именно мюнхенцы получат путевку в полуфинал.
"Я твердо верю, что "Бавария" пройдет дальше. "Сан-Сиро" имеет особую атмосферу, но для "Баварии" игра перед вражескими трибунами всегда была дополнительной мотивацией.
На прошлой неделе в Мюнхене они выглядели лучше. Им не хватало реализации моментов – так же, как и против "Боруссии". Если они смогут реализовать возможности, то отыграть отставание в один мяч – не проблема. В первой игре не хватило совсем немного. Харри Кейн попал в штангу, но не всё идёт по плану, это не кризис. Он знает, где ворота, и забьет снова. Надеюсь, что уже в среду. Мой прогноз – победа "Баварии" 3:1 в овертайме", – сказал Маттеус.
Добавим, что победитель этой пары сыграет в полуфинале с победителем пары "Боруссия Д" – "Барселона".
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