В Байере заявили о поддержке Реала в Лиге чемпионов - все из-за одного человека

Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро желает победы мадридскому "Реалу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в связи с интересов "сливочных" к наставнику леверкузенцев Хаби Алонсо.

"Честно говоря, я бы предпочел, чтобы "Реал" убедительно выиграл у "Арсенала", чтобы их тренерская позиция была надежной. В футболе это нормально — когда такой клуб, как "Реал", проигрывает со счетом 3:0 в четвертьфинале, начинают ходить слухи.

У нас хорошие отношения с Алонсо, и мы можем говорить с ним обо всем. У него есть контракт, и он чувствует себя очень комфортно. Мы планируем следующий сезон с Хаби — предсезонку, матчи, управление составом — все", - сказал функционер.