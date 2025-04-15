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В Байере заявили о поддержке Реала в Лиге чемпионов - все из-за одного человека

Лига Чемпионов
В Байере заявили о поддержке Реала в Лиге чемпионов - все из-за одного человека

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Генеральный директор "Байера" Фернандо Карро желает победы мадридскому "Реалу" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов в связи с интересов "сливочных" к наставнику леверкузенцев Хаби Алонсо.

"Честно говоря, я бы предпочел, чтобы "Реал" убедительно выиграл у "Арсенала", чтобы их тренерская позиция была надежной. В футболе это нормально — когда такой клуб, как "Реал", проигрывает со счетом 3:0 в четвертьфинале, начинают ходить слухи.

У нас хорошие отношения с Алонсо, и мы можем говорить с ним обо всем. У него есть контракт, и он чувствует себя очень комфортно. Мы планируем следующий сезон с Хаби — предсезонку, матчи, управление составом — все", - сказал функционер.

Напомним, контракт Алонсо с "Байером" рассчитан до середины 2026 года.

"Реал" и "Арсенал" сыграют завтра, 16 апреля.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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