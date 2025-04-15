Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Щенсный - о Лиге чемпионов: Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс выиграть этот трофей с Барселоной
Поляк мечтает о победе в самом престижном еврокубковом турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный высказался о возможной победе в Лиге чемпионов.
"Эта игра будет важной как для команды, так и для меня лично. Мы хотим сделать все возможное, чтобы одержать победу. Мы уже играли против команд, с которыми нам было нелегко, но мы должны думать только о победе.
Я никогда бы не подумал, что после завершения карьеры у меня будет шанс выиграть Лигу чемпионов с "Барселоной". Я мечтаю об этом и надеюсь, что нам удастся это сделать", — добавил Щенсный.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Подчеркнем, что 34-летний Войцех Щенсный провел 12 "сухих" игр в 22 матчах за "Барселону" во всех турнирах этого сезона, не потерпев ни одного поражения в каждом из этих поединков.
Популярное сейчас
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- "Это была инициатива тренера после его прихода": Третьяков рассказал об идее Костышина для объединения команды
- Антюх: Арбитр Анастасия Романюк забрала у нас в Ровно три очка
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО