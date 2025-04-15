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Щенсный - о Лиге чемпионов: Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс выиграть этот трофей с Барселоной

Лига Чемпионов

Поляк мечтает о победе в самом престижном еврокубковом турнире

Щенсный - о Лиге чемпионов: Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс выиграть этот трофей с Барселоной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный высказался о возможной победе в Лиге чемпионов.

"Эта игра будет важной как для команды, так и для меня лично. Мы хотим сделать все возможное, чтобы одержать победу. Мы уже играли против команд, с которыми нам было нелегко, но мы должны думать только о победе.

Я никогда бы не подумал, что после завершения карьеры у меня будет шанс выиграть Лигу чемпионов с "Барселоной". Я мечтаю об этом и надеюсь, что нам удастся это сделать", — добавил Щенсный.

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Подчеркнем, что 34-летний Войцех Щенсный провел 12 "сухих" игр в 22 матчах за "Барселону" во всех турнирах этого сезона, не потерпев ни одного поражения в каждом из этих поединков.

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Источник:
FC Barcelona
Опубликовал: Андрей Журба
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