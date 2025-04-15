Щенсный - о Лиге чемпионов: Никогда бы не подумал, что у меня будет шанс выиграть этот трофей с Барселоной

Вратарь "Барселоны" Войцех Щенсный высказался о возможной победе в Лиге чемпионов.

"Эта игра будет важной как для команды, так и для меня лично. Мы хотим сделать все возможное, чтобы одержать победу. Мы уже играли против команд, с которыми нам было нелегко, но мы должны думать только о победе.

Я никогда бы не подумал, что после завершения карьеры у меня будет шанс выиграть Лигу чемпионов с "Барселоной". Я мечтаю об этом и надеюсь, что нам удастся это сделать", — добавил Щенсный.