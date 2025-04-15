Бывший тренер "Реала" поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против "Арсенала".

Рафаэль Бенитес считает. Что матч будет сложным. Но желает испанскому клубу пройти эту стадию.

"Возвращение "Реала" в Мадрид против "Арсенала" будет трудным, потому что английская команда сильна. Хотя "Бернабеу" — это совсем другое дело. Но если англичане забьют гол, все станет еще сложнее.

В глубине души я желаю, чтобы "Реал Мадрид" победил и прошел эту стадию", - заключил Бенитес.