Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший тренер Реала поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против Арсенала
Сказал, кого поддержит
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший тренер "Реала" поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против "Арсенала".
Рафаэль Бенитес считает. Что матч будет сложным. Но желает испанскому клубу пройти эту стадию.
"Возвращение "Реала" в Мадрид против "Арсенала" будет трудным, потому что английская команда сильна. Хотя "Бернабеу" — это совсем другое дело. Но если англичане забьют гол, все станет еще сложнее.
В глубине души я желаю, чтобы "Реал Мадрид" победил и прошел эту стадию", - заключил Бенитес.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что "Арсенал" в первом матче Лиги Чемпионов победил "Реал" со счётом 3:0. Ответный поединок состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- "Немного абсурдно". Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в его пророссийской позиции
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- "Это была инициатива тренера после его прихода": Третьяков рассказал об идее Костышина для объединения команды
- "Реал" - великая команда, но...". Грозный оценил возможность камбэка Реала в ЛЧ
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Ольга Харлан – официальное лицо бренда автомобилей Range Rover. Фото