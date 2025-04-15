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Бывший тренер Реала поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против Арсенала

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Бывший тренер Реала поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер "Реала" поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов против "Арсенала".

Рафаэль Бенитес считает. Что матч будет сложным. Но желает испанскому клубу пройти эту стадию.

"Возвращение "Реала" в Мадрид против "Арсенала" будет трудным, потому что английская команда сильна. Хотя "Бернабеу" — это совсем другое дело. Но если англичане забьют гол, все станет еще сложнее.

В глубине души я желаю, чтобы "Реал Мадрид" победил и прошел эту стадию", - заключил Бенитес.

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Напомним, что "Арсенал" в первом матче Лиги Чемпионов победил "Реал" со счётом 3:0. Ответный поединок состоится 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Рафаэль Бенитес Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид)
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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