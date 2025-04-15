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Лидер ПСЖ высказался относительно разговоров о Золотом мяче и ЛЧ

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Его мотивируют командные титул

Лидер ПСЖ высказался относительно разговоров о Золотом мяче и ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форма Усмана Дембеле в 2025 году впервые в карьере поставила его среди претендентов на "Золотой мяч". В этом сезоне француз имеет 32 гола и 10 ассистов в 41 матче за "ПСЖ", из которых 24 гола были забиты уже в 2025 году.

Сильная коллективная игра парижан также укрепляет позиции Дембеле в борьбе за индивидуальную награду. "ПСЖ" уже досрочно стал чемпионом Франции, а также является фаворитом в Лиге чемпионов – команда приблизилась к полуфиналу, имея преимущество 3:1 перед ответным матчем с "Астон Виллой". Впрочем, сам игрок заявил, что его первоочередная цель – трофеи с клубом.

"Выиграть Лигу чемпионов и "Золотой мяч"? До победы в Лиге чемпионов еще долгий путь. Меня мотивируют командные титулы – подарить "ПСЖ" первую Лигу чемпионов. Мы идем шаг за шагом", – сказал Дембеле.

Добавим, что в полуфинале ЛЧ победитель пары "ПСЖ" – "Астон Вилла" встретится с победителем пары "Арсенал" – "Реал".

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Лига чемпионов Золотой мяч Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
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Источник:
GFFN
Опубликовал: Алексей Полищук
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