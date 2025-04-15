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Тренер Интера об ответной встрече против Баварии: Нужно забыть о результате первого матча
Поделился ожиданиями от поединка
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Интера" Симоне Индзаги прокомментировал ответный матч Лиги Чемпионов против "Баварии".
Наставник похвалил немецкий клуб и отметил, что матч ожидается тяжёлым.
"Присутствует большая гордость за то, как развивается этот сезон. Мы знаем, что завтра будет очень тяжело. Нам нужно забыть о результате первого матча, но не о том, как мы сыграли в Мюнхене.
Мы провели отличную игру, но мы знаем, что у наших соперников много сильных игроков. Нам нужно будет провести отличную игру, бегая, проявляя агрессию, с правильным настроем. Это четвертьфинал, первая половина матча прошла в Мюнхене, а завтра будет вторая". – сказал Индзаги.
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Напомним, что в первом матче "Интер" победил "Баварию" со счётом 2:1. Ответный матч состоится 16 июня и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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