Защитник Арсенала высказался о матче с Реалом

Размышляя об ответном матче во время интервью клубному сайту, польский защитник "Арсенала" Якуб Кивер рассказал, как сильно он ждет своего первого визита на "Сантьяго Бернабеу".

"Это невероятный стадион. Я никогда там не был, и для меня это очень ценный опыт. Это один из крупнейших стадионов в мире, поэтому я с нетерпением жду этого матча. Важно оставаться спокойным, но мы должны победить и в ответном матче", – сказал Кивер.

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Якуб также поделился эмоциями, вспоминая победу в первом матче (3:0), в котором он вместе с Вильямом Салиба помог "Арсеналу" сохранить ворота "сухими".

"После игры я чувствовал себя действительно хорошо, ведь после такого матча не может быть иначе – ты просто чувствуешь себя прекрасно. Но я все равно чувствую, что это еще не конец. Самое сложное – впереди. Поэтому я остаюсь спокойным. Да, это был один из самых больших матчей в моей карьере, но я уже играл против Килиана Мбаппе в национальной сборной, поэтому был готов ко всему и чувствовал себя очень хорошо перед игрой. Каждый "сухой" матч – это лучшее, что может быть для меня, ведь это моя работа", – сказал Кивер.

Добавим, что ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в среду, 16 апреля. Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем пары "ПСЖ" – "Астон Вилла".