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Защитник Арсенала высказался о матче с Реалом

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С нетерпением ждет 

Защитник Арсенала высказался о матче с Реалом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Размышляя об ответном матче во время интервью клубному сайту, польский защитник "Арсенала" Якуб Кивер рассказал, как сильно он ждет своего первого визита на "Сантьяго Бернабеу".

"Это невероятный стадион. Я никогда там не был, и для меня это очень ценный опыт. Это один из крупнейших стадионов в мире, поэтому я с нетерпением жду этого матча. Важно оставаться спокойным, но мы должны победить и в ответном матче", – сказал Кивер.

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Якуб также поделился эмоциями, вспоминая победу в первом матче (3:0), в котором он вместе с Вильямом Салиба помог "Арсеналу" сохранить ворота "сухими".

"После игры я чувствовал себя действительно хорошо, ведь после такого матча не может быть иначе – ты просто чувствуешь себя прекрасно. Но я все равно чувствую, что это еще не конец. Самое сложное – впереди. Поэтому я остаюсь спокойным.

Да, это был один из самых больших матчей в моей карьере, но я уже играл против Килиана Мбаппе в национальной сборной, поэтому был готов ко всему и чувствовал себя очень хорошо перед игрой. Каждый "сухой" матч – это лучшее, что может быть для меня, ведь это моя работа", – сказал Кивер.

Добавим, что ответный матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится в среду, 16 апреля. Победитель пары сыграет в полуфинале с победителем пары "ПСЖ" – "Астон Вилла".

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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