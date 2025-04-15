Тренер Интера: Вместе с Реалом Бавария является сильнейшей командой в мире

Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии", главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о главном тренере соперника - Венсане Компани.

"Я очень уважал Компани как игрока, и он доказывает, что является очень умным тренером. Он дал отличные принципы "Баварии", они очень хорошо прессингуют и имеют талантливых игроков. Нам придется играть очень хорошо технически, чтобы держать мяч как можно дольше; завтра это будет еще сложнее, потому что они очень хорошо прессингуют.

Выиграть в Мюнхене тяжело, "Бавария" не проигрывала дома в Лиге чемпионов больше 4 лет. К сожалению, для нас это был не финал, а лишь первый этап. Вместе с "Реалом" "Бавария" является сильнейшей командой в мире".