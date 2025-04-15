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Тренер Интера: Вместе с Реалом Бавария является сильнейшей командой в мире
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии", главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о главном тренере соперника - Венсане Компани.
"Я очень уважал Компани как игрока, и он доказывает, что является очень умным тренером. Он дал отличные принципы "Баварии", они очень хорошо прессингуют и имеют талантливых игроков. Нам придется играть очень хорошо технически, чтобы держать мяч как можно дольше; завтра это будет еще сложнее, потому что они очень хорошо прессингуют.
Выиграть в Мюнхене тяжело, "Бавария" не проигрывала дома в Лиге чемпионов больше 4 лет. К сожалению, для нас это был не финал, а лишь первый этап. Вместе с "Реалом" "Бавария" является сильнейшей командой в мире".
Ответный матч состоится 16 июня и начнется в 22:00 по Киеву.
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