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Тренер Интера: Вместе с Реалом Бавария является сильнейшей командой в мире

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Специалист выступил на пресс-конференции

Тренер Интера: Вместе с Реалом Бавария является сильнейшей командой в мире

Getty Images / Global Images Ukraine

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Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии", главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о главном тренере соперника - Венсане Компани.

"Я очень уважал Компани как игрока, и он доказывает, что является очень умным тренером. Он дал отличные принципы "Баварии", они очень хорошо прессингуют и имеют талантливых игроков. Нам придется играть очень хорошо технически, чтобы держать мяч как можно дольше; завтра это будет еще сложнее, потому что они очень хорошо прессингуют.

Выиграть в Мюнхене тяжело, "Бавария" не проигрывала дома в Лиге чемпионов больше 4 лет. К сожалению, для нас это был не финал, а лишь первый этап. Вместе с "Реалом" "Бавария" является сильнейшей командой в мире".

Ответный матч состоится 16 июня и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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