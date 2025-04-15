Болельщики Боруссии Д запустили фейерверки возле отеля Барселоны

В ночь перед важным вторым матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Барселоной", болельщики немецкого клуба запустили фейерверки возле отеля, где остановилась каталонская команда.

Однако, несмотря на громкий шум, инцидент не вызвал беспокойства ни среди игроков "Барсы", ни у президента клуба Жоана Лапорты.

Таким образом, провокация дортмундских фанатов, похоже, не достигла своей цели, и "Барселона" готовится к матчу в боевом настроении.

Добавим, что ответный матч "Боруссия Д" - "Барселона" состоится 15 апреля. Старт - в 22:00 по Киеву.