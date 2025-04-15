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Болельщики Боруссии Д запустили фейерверки возле отеля Барселоны
Фанаты Боруссии прибегла к провокации, чтобы дестабилизировать соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь перед важным вторым матчем Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Барселоной", болельщики немецкого клуба запустили фейерверки возле отеля, где остановилась каталонская команда.
Однако, несмотря на громкий шум, инцидент не вызвал беспокойства ни среди игроков "Барсы", ни у президента клуба Жоана Лапорты.
Таким образом, провокация дортмундских фанатов, похоже, не достигла своей цели, и "Барселона" готовится к матчу в боевом настроении.
Добавим, что ответный матч "Боруссия Д" - "Барселона" состоится 15 апреля. Старт - в 22:00 по Киеву.
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