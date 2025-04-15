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Ждать ли сенсаций? Суперкомпьютер назвал фаворитов на выход в полуфинал Лиги Чемпионов и победителей турнира

Лига Чемпионов

В футболе всякое случается

Ждать ли сенсаций? Суперкомпьютер назвал фаворитов на выход в полуфинал Лиги Чемпионов и победителей турнира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Суперкомпьютер назвал фаворитов на выход в полуфинал Лиги Чемпионов и победителей турнира.

Аналитический портал Opta провёл моделирование исходов 10 тысяч раз, учитывая коэффициенты букмекерских контор и рейтинга Opta Power.

Фавориты на выход в следующую стадию – "Барселона" (99,4% прохода) и "ПСЖ" (91,5% прохода). Далее идёт "Арсенал" с 91,1% прохода.

Аналитики дают 71,9% шансов на проход далее "Интеру" и 28,1% на проход "Баварии".

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Далее портал рассчитал шансы на выход команд в финал. Наибольшая вероятность даётся "Барселоне" - 54,7%. Шансы "Арсенала" оцениваются в 47,6%.

Выходу "ПСЖ" в финал аналитики дают 45,9%, "Интеру" - 35%. Попадание "Баварии" на домашний финал оценивается в 10,2%.

Победителем турнира аналитики считают "Барселону". Им дают 28,2% вероятности.

Ждать ли сенсаций? Суперкомпьютер назвал фаворитов на выход в полуфинал Лиги Чемпионов и победителей турнира - изображение 1

Напомним, что ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов состоятся 15 и 16 апреля.

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Источник:
The Analyst
Опубликовал: Владислав Прийменко
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