Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ждать ли сенсаций? Суперкомпьютер назвал фаворитов на выход в полуфинал Лиги Чемпионов и победителей турнира
В футболе всякое случается
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Суперкомпьютер назвал фаворитов на выход в полуфинал Лиги Чемпионов и победителей турнира.
Аналитический портал Opta провёл моделирование исходов 10 тысяч раз, учитывая коэффициенты букмекерских контор и рейтинга Opta Power.
Фавориты на выход в следующую стадию – "Барселона" (99,4% прохода) и "ПСЖ" (91,5% прохода). Далее идёт "Арсенал" с 91,1% прохода.
Аналитики дают 71,9% шансов на проход далее "Интеру" и 28,1% на проход "Баварии".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Далее портал рассчитал шансы на выход команд в финал. Наибольшая вероятность даётся "Барселоне" - 54,7%. Шансы "Арсенала" оцениваются в 47,6%.
Выходу "ПСЖ" в финал аналитики дают 45,9%, "Интеру" - 35%. Попадание "Баварии" на домашний финал оценивается в 10,2%.
Победителем турнира аналитики считают "Барселону". Им дают 28,2% вероятности.
Напомним, что ответные матчи 1/4 финала Лиги Чемпионов состоятся 15 и 16 апреля.
Популярное сейчас
- "Немного абсурдно". Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в его пророссийской позиции
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- Тренер Буковины: После игры команда пересмотрела повтор эпизода, в котором арбитр назначил пенальти для Металлиста 1925
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО