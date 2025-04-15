Спортивный директор Баварии: Наша команда едет в Милан за победой

Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль уверен в победе своей команды в выездном ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера".

"Бавария" способна побеждать на выезде. Мы показали это в прошлом, но также и в этом сезоне. Мы едем в Милан за победой. Мы уверены в себе и хотим прогрессировать", - сказал Эберль.