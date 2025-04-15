Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортивный директор Баварии: Наша команда едет в Милан за победой
Макс Эберль ответил на вопросы журналистов перед матчем ЛЧ
Фото: https://twitter.com/RBLeipzig
Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль уверен в победе своей команды в выездном ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера".
"Бавария" способна побеждать на выезде. Мы показали это в прошлом, но также и в этом сезоне. Мы едем в Милан за победой. Мы уверены в себе и хотим прогрессировать", - сказал Эберль.
Матч "Интер" - "Бавария“ состоится 16 июня и начнется в 22:00 по Киеву.
Читайте такжеБавария провела переговоры с представителями звезды Марселя
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кривбасс – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- "Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
- Источник раскрыл планы Ярмоленко. Продлит ли он контракт с Динамо?
- Опередил Левандовского и Кварацхелию. Назван игрок недели в Лиге чемпионов
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Не смог удержать подаренную роскошь: фанат продаёт суперкар от бывшей жены звезды Барселоны
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000