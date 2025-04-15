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Спортивный директор Баварии: Наша команда едет в Милан за победой

Лига Чемпионов

Макс Эберль ответил на вопросы журналистов перед матчем ЛЧ

Спортивный директор Баварии: Наша команда едет в Милан за победой

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

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Спортивный директор "Баварии" Макс Эберль уверен в победе своей команды в выездном ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера".

"Бавария" способна побеждать на выезде. Мы показали это в прошлом, но также и в этом сезоне. Мы едем в Милан за победой. Мы уверены в себе и хотим прогрессировать", - сказал Эберль.

Матч "Интер" - "Бавария“ состоится 16 июня и начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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