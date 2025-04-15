Интер - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют "Интер" и "Бавария". Первая игра завершилась в пользу миланцев (2:1). Теперь они будут пытаться завершить начатое уже дома, в Милане. Мюнхенцам будет тяжело, но другого варианта, кроме как отыгрываться, нет.

Матч пройдет в среду, 16-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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