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Интер - Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Гости будут отыгрываться
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во втором матче четвертьфинала Лиги чемпионов сыграют "Интер" и "Бавария". Первая игра завершилась в пользу миланцев (2:1). Теперь они будут пытаться завершить начатое уже дома, в Милане. Мюнхенцам будет тяжело, но другого варианта, кроме как отыгрываться, нет.
Матч пройдет в среду, 16-го апреля. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.
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