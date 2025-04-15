Звёздный полузащитник Реала об ответном матче Лиги Чемпионов: Ночь, которая войдёт в историю

Звёздный полузащитник "Реала" поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов.

По словам Джуда Беллингема, испанский клуб может найти способ победить в матче и этот вечер, созданный для клуба.

"Это другая игра. В некоторых матчах мы не впечатляли, но нашли способ побеждать. Завтра мы должны забить, и мы должны соответствовать этому. Беспокоиться о том, забили ли мы больше одного гола в последних играх, нас это не волнует.

Это вечер, созданный для "Реал Мадрида". Ночь, которая войдёт в историю, но также и то, с чем люди знакомы в этой части света. Надеюсь, мы сможем добавить еще один особенный вечер.

В Лиге чемпионов "Реал Мадрид" мало что может сделать такого, чего бы уже не было сделано. Завтра у нас будет возможность сделать что-то впервые, и это действительно важно для нас", - сказал английский футболист.