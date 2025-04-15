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Звёздный полузащитник Реала об ответном матче Лиги Чемпионов: Ночь, которая войдёт в историю
Мотивирующий комментарий
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный полузащитник "Реала" поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Чемпионов.
По словам Джуда Беллингема, испанский клуб может найти способ победить в матче и этот вечер, созданный для клуба.
"Это другая игра. В некоторых матчах мы не впечатляли, но нашли способ побеждать. Завтра мы должны забить, и мы должны соответствовать этому. Беспокоиться о том, забили ли мы больше одного гола в последних играх, нас это не волнует.
Это вечер, созданный для "Реал Мадрида". Ночь, которая войдёт в историю, но также и то, с чем люди знакомы в этой части света. Надеюсь, мы сможем добавить еще один особенный вечер.
В Лиге чемпионов "Реал Мадрид" мало что может сделать такого, чего бы уже не было сделано. Завтра у нас будет возможность сделать что-то впервые, и это действительно важно для нас", - сказал английский футболист.
Также Беллингем отреагировал на штрафные Райса.
"Никогда раньше не видел, чтобы Деклан Райс так исполнял штрафные удары". – смеясь ответил футболист.
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Напомним, что первый матч "Реал" проиграл "Арсеналу" 0:3. Ответный матч состоится 16 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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