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Анчелотти: Не думаю, что игра с Арсеналом повлияет на мое будущее в Реале

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Специалист выступил на пресс-конференции

Анчелотти: Не думаю, что игра с Арсеналом повлияет на мое будущее в Реале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что результат этой игры не окажет влияния на его будущее в клубе.

"Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Продолжайте идти вперед, это не первая моя большая игра... и я надеюсь, что она не будет последней. Я взволнован.

Не думаю, что эта игра с "Арсеналом" повлияет на мое будущее в "Реале", - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Добавим, что матч "Реал" - "Арсенал" стартует 16 апреля в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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