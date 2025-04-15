Анчелотти: Не думаю, что игра с Арсеналом повлияет на мое будущее в Реале

Накануне ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала", главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что результат этой игры не окажет влияния на его будущее в клубе.

"Я с нетерпением жду завтрашнего дня. Продолжайте идти вперед, это не первая моя большая игра... и я надеюсь, что она не будет последней. Я взволнован. Не думаю, что эта игра с "Арсеналом" повлияет на мое будущее в "Реале", - заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Добавим, что матч "Реал" - "Арсенал" стартует 16 апреля в 22:00 по Киеву.