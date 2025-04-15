Полузащитник "Боруссии Д" пропустит ответный матч против Барселоны.

Сообщается, что Карни Чуквуэмека из-за травмы не выйдет на матч Лиги Чемпионов. Неизвестно, выбыл ли англичанин на длительный срок.

В прошлом матче против "Барселоны" Чуквуэмека отыграл 68 минут.

Полузащитник играет за немецкий клуб на правах аренды из "Челси". На его счету 9 поединков, в которых он отметился одним голом и получил одну жёлтую карточку.

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В первом матче "Боруссия Д" крупно уступила "Барселоне" со счётом 0:4. Ответный матч состоится 15 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.