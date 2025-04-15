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Полузащитник Боруссии Д пропустит ответный матч против Барселоны
Ещё одна потеря
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Боруссии Д" пропустит ответный матч против Барселоны.
Сообщается, что Карни Чуквуэмека из-за травмы не выйдет на матч Лиги Чемпионов. Неизвестно, выбыл ли англичанин на длительный срок.
В прошлом матче против "Барселоны" Чуквуэмека отыграл 68 минут.
Полузащитник играет за немецкий клуб на правах аренды из "Челси". На его счету 9 поединков, в которых он отметился одним голом и получил одну жёлтую карточку.
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В первом матче "Боруссия Д" крупно уступила "Барселоне" со счётом 0:4. Ответный матч состоится 15 апреля и начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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