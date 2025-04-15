Анчелотти - о Мбаппе: Нам нужны его голы в матче с Арсеналом

Тренер "Реала" Карло Анчелотти дал комментарий перед ответным матчем против "Арсенала" в 1/4 финала Лиги чемпионов.

"Килиан Мбаппе? Он был очень расстроен после того, как получил красную карточку в матче против "Алавеса" (0:1), но он также был очень мотивирован перед игрой с "Арсеналом". Он хорошо тренировался на этой неделе. Очевидно, что мы должны забивать много голов. Он много забивал в этом сезоне, но завтра его голы нам нужны как никогда".

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Добавим, что в этом сезоне 26-летний Килиан Мбаппе забил 32 гола и отдал 4 ассиста в 48 матчах за "Реал" во всех турнирах.

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Матч между "Реалом" и "Арсеналом" состоится на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 16-го апреля. Начало игры в 22:00.