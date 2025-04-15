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Хавбек Интера – о матче против Баварии в ЛЧ: Мы играем каждую игру, как последнюю
Генрих Мхитарян выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча против "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов.
"Это будет трудная игра против очень сильной команды. "Бавария" сказала, что мы слишком много праздновали после первого матча? Они могут говорить что угодно, мы знаем, что мы делали после первого поединка. Это неправда, что мы праздновали слишком много, мы просто были счастливы, что победили на поле команды, которая не часто проигрывает дома только. говорят. Но мы не хотим слушать, такой уж мир футбола.
Завтра мы снова начинаем с 0:0, мы не думаем о первом матче. Они приедут сюда, чтобы выиграть, а мы хотим пройти дальше. Мы играем каждую игру как последнюю", - сказал футболист.
Добавим, что ответный матч состоится 16 июня и начнется в 22:00 по Киеву.
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