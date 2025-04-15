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Кейн - о матче против Интера: Мы убеждены, что можем изменить результат

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Кейн поделился своими мыслями

Кейн - о матче против Интера: Мы убеждены, что можем изменить результат

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился своими ожиданиями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера".

"Мы убеждены, что можем изменить результат, даже в первом поединке все могло сложиться иначе. Я не думаю, что "Интер" воспринимает квалификацию как должное, думаю, они ожидают битвы. Мы должны сыграть лучше, чем тогда, но это вызов, к которому мы готовы.

"Интер" - великолепная команда, как в атаке, так и в защите. Они создали нам проблемы при переходах, особенно на контратаках и с полузащитниками, которые шли вперед, когда у них был мяч. В четвертьфинале Лиги чемпионов вы ожидаете встретиться с такими командами. Мы ожидаем тяжелый матч, посмотрим, как он пройдет", - сказал футболист.

Напомним, что "Интер" сыграет против "Баварии" 16 апреля в 22:00 по Киеву.

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