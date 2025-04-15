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Кейн - о матче против Интера: Мы убеждены, что можем изменить результат
Кейн поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился своими ожиданиями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера".
"Мы убеждены, что можем изменить результат, даже в первом поединке все могло сложиться иначе. Я не думаю, что "Интер" воспринимает квалификацию как должное, думаю, они ожидают битвы. Мы должны сыграть лучше, чем тогда, но это вызов, к которому мы готовы.
"Интер" - великолепная команда, как в атаке, так и в защите. Они создали нам проблемы при переходах, особенно на контратаках и с полузащитниками, которые шли вперед, когда у них был мяч. В четвертьфинале Лиги чемпионов вы ожидаете встретиться с такими командами. Мы ожидаем тяжелый матч, посмотрим, как он пройдет", - сказал футболист.
Напомним, что "Интер" сыграет против "Баварии" 16 апреля в 22:00 по Киеву.
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