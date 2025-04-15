Кейн - о матче против Интера: Мы убеждены, что можем изменить результат

Нападающий "Баварии" Харри Кейн поделился своими ожиданиями накануне ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Интера".

"Мы убеждены, что можем изменить результат, даже в первом поединке все могло сложиться иначе. Я не думаю, что "Интер" воспринимает квалификацию как должное, думаю, они ожидают битвы. Мы должны сыграть лучше, чем тогда, но это вызов, к которому мы готовы.

"Интер" - великолепная команда, как в атаке, так и в защите. Они создали нам проблемы при переходах, особенно на контратаках и с полузащитниками, которые шли вперед, когда у них был мяч. В четвертьфинале Лиги чемпионов вы ожидаете встретиться с такими командами. Мы ожидаем тяжелый матч, посмотрим, как он пройдет", - сказал футболист.