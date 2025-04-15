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Известно, где в следующем сезоне Динамо и Шахтер намерены проводить еврокубковые матчи

Лига Чемпионов

Все уже думают о еврокубках

Известно, где в следующем сезоне Динамо и Шахтер намерены проводить еврокубковые матчи

Новина українською

Стало известно, где планируют проводить еврокубковые матчи следующего еврокубков сезона украинские гранды "Шахтер" и "Динамо".

Как сообщает журналист Петр Слонка, оба украинских гранда намерены играть в Польше.

Отмечается, что "Динамо" планирует провести в Польше все свои домашние ерокубковые поединки, а вот донецкий клуб пока что рассчитывает сыграть там матчи квалификации. В случае, если "горняки" пройдут в группу, они могут переехать и в другую страну.

Также уточняется, что оба клуба нацелены свои матчи проводить на одних и тех же стадионах, а не "гастролировать" по стране.

Напомним, что в прошлом еврокубковом сезоне оба клуба играли в Германии.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
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