Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известно, где в следующем сезоне Динамо и Шахтер намерены проводить еврокубковые матчи
Все уже думают о еврокубках
Стало известно, где планируют проводить еврокубковые матчи следующего еврокубков сезона украинские гранды "
Как сообщает журналист Петр Слонка, оба украинских гранда намерены играть в Польше.
Отмечается, что "Динамо" планирует провести в Польше все свои домашние ерокубковые поединки, а вот донецкий клуб пока что рассчитывает сыграть там матчи квалификации. В случае, если "горняки" пройдут в группу, они могут переехать и в другую страну.
Также уточняется, что оба клуба нацелены свои матчи проводить на одних и тех же стадионах, а не "гастролировать" по стране.
Напомним, что в прошлом еврокубковом сезоне оба клуба играли в Германии.
Популярное сейчас
- Космическая сумма. Журналист назвал зарплату Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины
- "Немного абсурдно". Вэнс ответил Зеленскому на обвинения в его пророссийской позиции
- "Мы на пороге чего-то важного". Уиткофф рассказал, в чем ключ к мирному соглашению по Украине
- Кривбасс – Шахтер, Миколенко vs Сити и ответные матчи ЛЧ, ЛЕ, ЛК. Расписание футбола на 14 – 20 апреля
- Волшебная еда: что помогает Роналду сохранять невероятную форму в 40 лет
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО