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"Мы должны принимать правильные решения". Тренер Баварии прокомментировал матч ЛЧ против Интера
Компани высказался о четвертьфинальном матче ЛЧ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне ответного матча четвертьфинала ЛЧ против "Интера".
"Мы должны быть готовы к тому, что они будут прессинговать, но также и к тому, что они будут защищаться. Мы должны принимать правильные решения в важные моменты.
Все играет роль: качества соперника, наши качества. Речь идет не только о первых нескольких минутах. Это может длиться и 90, и 120 минут. Это две команды с большим опытом и международными игроками. Каждый игрок знает, что стоит на кону", - сказал специалист.
Напомним, матч "Интер" - "Бавария" состоится 16 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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