"Мы должны принимать правильные решения". Тренер Баварии прокомментировал матч ЛЧ против Интера

Тренер "Баварии" Венсан Компани выступил на пресс-конференции накануне ответного матча четвертьфинала ЛЧ против "Интера".

"Мы должны быть готовы к тому, что они будут прессинговать, но также и к тому, что они будут защищаться. Мы должны принимать правильные решения в важные моменты.

Все играет роль: качества соперника, наши качества. Речь идет не только о первых нескольких минутах. Это может длиться и 90, и 120 минут. Это две команды с большим опытом и международными игроками. Каждый игрок знает, что стоит на кону", - сказал специалист.