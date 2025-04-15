Тренер Баварии высказался относительно возможного влияния вылета команды из ЛЧ на его будущее в клубе

Накануне решающего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера", главный тренер "Баварии" Венсан Компани ответил на вопросы относительно возможного влияния вылета команды из турнира на его будущее в мюнхенском клубе.

"Вы всегда спрашиваете, что произойдет, если мы вылетим. Что, если мы пройдем? Получу ли я новый контракт? Но мы настроены на то, что мы пройдем. С таким настроем мы выходим на игру. Сейчас середина апреля, и мы в одной игре от полуфинала ЛЧ, в трех победах от выигрыша в Бундеслиге. Это возможность. Мы живем ради этого", - сказал специалист.

Напомним, матч "Интер" - "Бавария" стартует 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.