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Тренер Баварии высказался относительно возможного влияния вылета команды из ЛЧ на его будущее в клубе

Лига Чемпионов

Вы всегда спрашиваете, что произойдет, если мы вылетим (с)

Тренер Баварии высказался относительно возможного влияния вылета команды из ЛЧ на его будущее в клубе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне решающего ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против "Интера", главный тренер "Баварии" Венсан Компани ответил на вопросы относительно возможного влияния вылета команды из турнира на его будущее в мюнхенском клубе.

"Вы всегда спрашиваете, что произойдет, если мы вылетим. Что, если мы пройдем? Получу ли я новый контракт? Но мы настроены на то, что мы пройдем. С таким настроем мы выходим на игру. Сейчас середина апреля, и мы в одной игре от полуфинала ЛЧ, в трех победах от выигрыша в Бундеслиге. Это возможность. Мы живем ради этого", - сказал специалист.

Напомним, матч "Интер" - "Бавария" стартует 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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