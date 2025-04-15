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Артета - о возможном камбэке Реала в ЛЧ: Они заслужили право говорить о таких сценариях
Микель выступил на пресс-конференции
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета настроен на победу своей команды в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Реала".
"Меня очень успокаивает то, что команда делала на протяжении всего сезона, как в положительных, так и в сложных ситуациях. Завтра мы будем наслаждаться любой игрой. Мысль заключается в том, чтобы быть смелыми, доминировать и быть уверенными в том, что мы можем быть лучше их и выиграть игру.
Сможет ли "Реал" отыграться? Это часть их истории, и они заслужили право говорить о таких сценариях. Мы же настроены по-другому: у нас есть все шансы стать лучше, чем они. Я думаю, это захватывающе. Мы никогда не выигрывали это соревнование, и сейчас мы пытаемся сделать что-то, что позволит нам доминировать", - сказал специалист.
Отметим, что "Реал" сыграет против "Арсенала" 16 апреля в 22:00 по Киеву.
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