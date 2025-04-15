Артета - о возможном камбэке Реала в ЛЧ: Они заслужили право говорить о таких сценариях

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета настроен на победу своей команды в ответном матче четвертьфинала ЛЧ против "Реала".

"Меня очень успокаивает то, что команда делала на протяжении всего сезона, как в положительных, так и в сложных ситуациях. Завтра мы будем наслаждаться любой игрой. Мысль заключается в том, чтобы быть смелыми, доминировать и быть уверенными в том, что мы можем быть лучше их и выиграть игру.

Сможет ли "Реал" отыграться? Это часть их истории, и они заслужили право говорить о таких сценариях. Мы же настроены по-другому: у нас есть все шансы стать лучше, чем они. Я думаю, это захватывающе. Мы никогда не выигрывали это соревнование, и сейчас мы пытаемся сделать что-то, что позволит нам доминировать", - сказал специалист.