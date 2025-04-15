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ЛЧ. Астон Вилла - ПСЖ 3:2 (общ. 4:5). Волевой победы оказалось недостаточно
Унаи, это тебе не Лига Европы!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" выходит в полуфинал Лиги чемпионов, где встретится или с "Реалом", или с "Арсеналом".
Детальный отчет этого матча появится на нашем сайте в ближайшее время...
Лига чемпионов. 1/4 финала. Ответный матч
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
"Астон Вилла" — "ПСЖ" 3:2 (общ. 4:5)
Голы: Тилеманс (34), МакГинн (55), Конса (57) — Хакими (11), Мендеш (27)
"Астон Вилла": Мартинес — Динь (Матсен, 76), Торрес, Конса, Кэш — Камара, Онана (Рэмзи, 67) — Роджерс, Тилеманс (Баркли, 88), МакГинн (Асенсио, 66) — Рашфорд (Уоткинс, 76)
"ПСЖ": Доннарумма — Мендеш, Маркиньос, Пачо, Хакими — Руис, Витинья, Невеш — Кварацхелия, Дембеле, Барколя (Дуэ, 61)
Предупреждение: МакГинн (42)
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