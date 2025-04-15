Курьез на Вилла Парк: перед матчем Астон Виллы и ПСЖ прозвучал гимн Лиги Европы

Неожиданный инцидент случился на стадионе "Вилла Парк" перед началом четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Астон Виллой" и "ПСЖ".

Вместо официального гимна самого престижного клубного турнира Европы, на арене прозвучал гимн Лиги Европы.

Этот курьез вызвал недоумение как у болельщиков на трибунах, так и у футболистов на поле.