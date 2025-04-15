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Курьез на Вилла Парк: перед матчем Астон Виллы и ПСЖ прозвучал гимн Лиги Европы
Удивились все
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Неожиданный инцидент случился на стадионе "Вилла Парк" перед началом четвертьфинального матча Лиги чемпионов между "Астон Виллой" и "ПСЖ".
Вместо официального гимна самого престижного клубного турнира Европы, на арене прозвучал гимн Лиги Европы.
Этот курьез вызвал недоумение как у болельщиков на трибунах, так и у футболистов на поле.
???? Yo pase song Lig Ewopa pou match Aston Villa - PSG ! #UCL | #ASVPSG— Aktyalite Fout (@Aktyalitefout_) April 15, 2025
pic.twitter.com/SUSGGiDr8C
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