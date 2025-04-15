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Интрига возвращается? Боруссия забила быстрый гол Барселоне. ВИДЕО
С пенальти на 11-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд принимает "Барселону". В первом матче на "Камп Ноу" каталонцы разгромили соперника 4:0.
Тем не менее, дортмундцы очень активно начали вторую игру и уже на 10-й минуте заработали пенальти, который "паненкой" реализовал Гирасси.
1:0 в матче и 1:4 по сумме двух.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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