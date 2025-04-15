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ПСЖ открыл счет в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы
Гол Хакими вывел ПСЖ вперед
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" в начале первого тайма открыл счет в матче против "Астон Виллы" в рамках четвертьфинала ЛЧ.
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На 11-й минуте французы, похоже, поставили точку в дуэли с "Астон Виллой": Витинья простреливал на Дембеле, Мартинес успел к мячу первым, но отбил прямо на Хакими, который и расстрелял Эмилиано.
Текущий счет 0:1.
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