ПСЖ открыл счет в четвертьфинале ЛЧ против Астон Виллы

"ПСЖ" в начале первого тайма открыл счет в матче против "Астон Виллы" в рамках четвертьфинала ЛЧ.

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На 11-й минуте французы, похоже, поставили точку в дуэли с "Астон Виллой": Витинья простреливал на Дембеле, Мартинес успел к мячу первым, но отбил прямо на Хакими, который и расстрелял Эмилиано.

Текущий счет 0:1.