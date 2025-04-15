Контратака ПСЖ увеличила преимущество над Астон Виллой, однако англичане тоже забивают

Уже в начале первого тайма ответного матча против "Астон Виллы" "ПСЖ" отметился вторым голом.

Произошла еще одна контратака на ворота "Виллы". Выпад 4 в 2, который подытожил точным ударом Нуну Мендеш.

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Но Тилеманс испытал удачу ударом с границы штрафной площади. Озадаченный рикошетом Доннарумма лишь бессильно наблюдал, как мяч летит в ворота.

5:2 по сумме двух противостояний, "ПСЖ" близок к полуфиналу ЛЧ.