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Контратака ПСЖ увеличила преимущество над Астон Виллой, однако англичане тоже забивают

Лига Чемпионов
Обновлено

Французы уверенно шагают к полуфиналу Лиги чемпионов

Контратака ПСЖ увеличила преимущество над Астон Виллой, однако англичане тоже забивают

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже в начале первого тайма ответного матча против "Астон Виллы" "ПСЖ" отметился вторым голом.

Произошла еще одна контратака на ворота "Виллы". Выпад 4 в 2, который подытожил точным ударом Нуну Мендеш.

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Но Тилеманс испытал удачу ударом с границы штрафной площади. Озадаченный рикошетом Доннарумма лишь бессильно наблюдал, как мяч летит в ворота.

5:2 по сумме двух противостояний, "ПСЖ" близок к полуфиналу ЛЧ.

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