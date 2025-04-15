Лига Чемпионов
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Контратака ПСЖ увеличила преимущество над Астон Виллой, однако англичане тоже забивают
Французы уверенно шагают к полуфиналу Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine
Уже в начале первого тайма ответного матча против "Астон Виллы" "ПСЖ" отметился вторым голом.
Произошла еще одна контратака на ворота "Виллы". Выпад 4 в 2, который подытожил точным ударом Нуну Мендеш.
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Но Тилеманс испытал удачу ударом с границы штрафной площади. Озадаченный рикошетом Доннарумма лишь бессильно наблюдал, как мяч летит в ворота.
5:2 по сумме двух противостояний, "ПСЖ" близок к полуфиналу ЛЧ.
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