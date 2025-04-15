Как там Лунин? Реал огласил заявку на ответный матч ЛЧ с Арсеналом

В среду, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" примет лондонский "Арсенал".

Первый матч команд неделю назад в Лондоне завершился довольно неожиданной разгромной победой "канониров" 3:0.

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За сутки до ответного матча главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти объявил заявку на ответный матч противостояния.

Украинский голкипер Андрей Лунин в нее не попал из-за травмы.

Заявка "Реала" на матч с "Арсеналом":