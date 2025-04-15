  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Как там Лунин? Реал огласил заявку на ответный матч ЛЧ с Арсеналом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Как там Лунин? Реал огласил заявку на ответный матч ЛЧ с Арсеналом

Лига Чемпионов
Обновлено

Заявка Реала на ответный матч ЛЧ с Арсеналом

Как там Лунин? Реал огласил заявку на ответный матч ЛЧ с Арсеналом

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 16 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" примет лондонский "Арсенал".

Первый матч команд неделю назад в Лондоне завершился довольно неожиданной разгромной победой "канониров" 3:0.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

За сутки до ответного матча главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти объявил заявку на ответный матч противостояния.

Украинский голкипер Андрей Лунин в нее не попал из-за травмы.

Заявка "Реала" на матч с "Арсеналом":

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 3:1. Одного хет-трика слишком мало
yellow-arrow
ЛЧ. Астон Вилла - ПСЖ 3:2 (общ. 4:5). Волевой победы оказалось недостаточно
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости