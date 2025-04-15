В Дортмунде становится все интереснее! Гирасси забил уже второй сухой гол Барселоне. ВИДЕО

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд принимает "Барселону". В первом матче на "Камп Ноу" каталонцы разгромили соперника 4:0.

Тем не менее, дортмундцы очень активно начали вторую игру и уже на 10-й минуте заработали пенальти, который "паненкой" реализовал Гирасси.

А в начале второго тайма все тот же Гирасси после углового головой из вратарской смог с пары метров запихать и второй гол!

2:0 и 2:4 по сумме двух матчей, и в Дортмунде становится все интереснее!

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Барселона".