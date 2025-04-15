  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Не все потеряно? Астон Вилла теперь ведет в счете с ПСЖ
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не все потеряно? Астон Вилла теперь ведет в счете с ПСЖ

Лига Чемпионов

4:5 по сумме двух встреч

Не все потеряно? Астон Вилла теперь ведет в счете с ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Астон Вилла" выходит вперед в ответном матче с "ПСЖ" в рамках четвертьфинала ЛЧ

Бирмингеме Макгинн сравнивает счет во втором матче с ПСЖ (2:2). Хавбеку удался крутой фирменный дальний выстрел.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Далее Рашфорд находился в удобной для удара позиции, но увидел партнера по команде и перевел мяч на него. Конса удачно сыграл на приеме и переиграл голкипера "ПСЖ" ударом в правый нижний угол ворот (3:2).

4:5 по сумме двух встреч.

По теме
yellow-arrow
ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 3:1. Одного хет-трика слишком мало
yellow-arrow
ЛЧ. Астон Вилла - ПСЖ 3:2 (общ. 4:5). Волевой победы оказалось недостаточно
yellow-arrow
Боруссия Дортмунд - Барселона 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Астон Вилла (Бирмингем) Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости