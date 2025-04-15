Не все потеряно? Астон Вилла теперь ведет в счете с ПСЖ

"Астон Вилла" выходит вперед в ответном матче с "ПСЖ" в рамках четвертьфинала ЛЧ

Бирмингеме Макгинн сравнивает счет во втором матче с ПСЖ (2:2). Хавбеку удался крутой фирменный дальний выстрел.

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Далее Рашфорд находился в удобной для удара позиции, но увидел партнера по команде и перевел мяч на него. Конса удачно сыграл на приеме и переиграл голкипера "ПСЖ" ударом в правый нижний угол ворот (3:2).

4:5 по сумме двух встреч.