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Не все потеряно? Астон Вилла теперь ведет в счете с ПСЖ
4:5 по сумме двух встреч
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" выходит вперед в ответном матче с "ПСЖ" в рамках четвертьфинала ЛЧ
Бирмингеме Макгинн сравнивает счет во втором матче с ПСЖ (2:2). Хавбеку удался крутой фирменный дальний выстрел.
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Далее Рашфорд находился в удобной для удара позиции, но увидел партнера по команде и перевел мяч на него. Конса удачно сыграл на приеме и переиграл голкипера "ПСЖ" ударом в правый нижний угол ворот (3:2).
4:5 по сумме двух встреч.
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