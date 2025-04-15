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ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 3:1. Одного хет-трика слишком мало
"Шмели" забили сегодня четыре гола, но есть одно "но"
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ответный матч (результат первого поединка 0:4)
"Вестфаленштадион" (Дортмунд)
Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Барселона" (Барселона, Испания) 3:1
Голы: Гирасси 11 (пен.), 49, 76 – Бенсебаини 54 (авт.)
"Боруссия" Д: Кобель – Зюле, Антон, Бенсебаини – Коуту (Брандт 77), Гросс, Нмеча (Рейна 64), Свенссон – Адееми (Гиттенс 77), Гирасси, Байер (Дюранвиль 65)
"Барселона": Щенсны – Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин – Гави (Педри 59), де Йонг – Лопес (Э. Гарсия 70) – Ямаль (Ф. Торрес 70), Лавандовский (Ольмо 86), Рафинья
Предупреждения: Нмеча 56 – де Йонг 35
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