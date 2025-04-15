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ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 3:1. Одного хет-трика слишком мало

Лига Чемпионов

"Шмели" забили сегодня четыре гола, но есть одно "но"

ЛЧ. Боруссия Д – Барселона 3:1. Одного хет-трика слишком мало

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответный матч (результат первого поединка 0:4)

"Вестфаленштадион" (Дортмунд)

Главный арбитр: Маурицио Мариани (Италия)

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Барселона" (Барселона, Испания) 3:1

Голы: Гирасси 11 (пен.), 49, 76 – Бенсебаини 54 (авт.)

"Боруссия" Д: Кобель – Зюле, Антон, Бенсебаини – Коуту (Брандт 77), Гросс, Нмеча (Рейна 64), Свенссон – Адееми (Гиттенс 77), Гирасси, Байер (Дюранвиль 65)

"Барселона": Щенсны – Кунде, Кубарси, Араухо, Мартин – Гави (Педри 59), де Йонг – Лопес (Э. Гарсия 70) – Ямаль (Ф. Торрес 70), Лавандовский (Ольмо 86), Рафинья

Предупреждения: Нмеча 56 – де Йонг 35

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Комментарии
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AndroNik (Миколаїв)
16.04.2025 в 00:01
Схоже, Барса в кризі.. важко навіть когось виділити в плані позитиву.
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Комментарии 3
AndroNik (Миколаїв)
16.04.2025 в 00:01
Схоже, Барса в кризі.. важко навіть когось виділити в плані позитиву.
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Spokoyno (Київ)
16.04.2025 в 00:01
Важко налаштуватися на битву маючи перевагу у ЧОТИРИ голи Тим більше наприкінці важкого сезону Тобто приїхали, як "безтурботні туристи", а "гади-німці" нав'язали важку боротьбу1 Добре, що їх на весь матч не вистачило, а самостріл добив "інтригу", якої насправді і не було!
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Morphyk7 (Черновцы)
15.04.2025 в 23:59
Всем нашим тренерам и игрокам пересмотреть игру, внмкнуть и понять, как нужно играть против более сильной команды. Дортмунд сегодня прыгнул выше головы. Красавцы
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