Купят в Реал? Гирасси оформил хет-трик в ворота Барселоны. ВИДЕО

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд принимает "Барселону". В первом матче на "Камп Ноу" каталонцы разгромили соперника 4:0.

Тем не менее, дортмундцы очень активно начали вторую игру и уже на 10-й минуте заработали пенальти, который "паненкой" реализовал Гирасси.

В начале второго тайма все тот же Гирасси после углового головой из вратарской смог с пары метров запихать и второй гол! Впрочем, радовались немцы недолго – уже на 54-й минуте Бенсебаини после простерла с фланга срезал мяч в собственные ворота.

Тем не менее, Гирасси не остановился и казалось, в безнадежной ситуации на 76-й минуте забил и третий гол.

3:1 и 3:5 по сумме двух матчей, хотя время еще есть.

апомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Боруссия" - "Барселона".