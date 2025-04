Корнер Трента, выбитые зубы Шевы и судейские ошибки на Камп Ноу: о командах, которые отыгрывали 3 мяча в плей-офф ЛЧ

Если вы фанат футбола и у вас есть аккаунт хотя бы в одной социальной сети, то вы точно видели посты, комментарии или публикации от фанатов "Реала", где они пытаются найти причины для камбэка над "Арсеналом" после выездного поражения (0:3). Нет никаких сомнений, что "королевский клуб" может нас удивить, кстати, как уже не раз делал это за последние несколько сезонов в ЛЧ. Однако фанаты других команды называют аргументы испанцев (по типу: матч на "Бернабеу" длится очень долго и так далее) слишком пафосными и неоправданными в сегодняшних реалиях. И если честно, то с этим трудно не согласиться...

Какой из этих лагерей окажется правым мы узнаем уже сегодня, а пока предлагаем вам вспомнить истории, когда клубам в рамках главного еврокубка все же удавалось отыграться после поражения в первом матче с разницей в три или более мячей. Берем только поединки, сыгранные после сезона 1991/92, когда Лига чемпионов получила привычный для нас формат.

Сезон 2003/04. 1/4 финала. "Депортиво" 4:0 "Милан". Первый матч - "1:4".

Эта история произошла в том самом сезоне, когда невероятную сказку создавали "Монако" и "Порту", но многие забывают о еще одном чуде, которое тогда удалось "Депортиво". Сейчас испанцы не могут даже подняться в Ла Лигу, а когда-то они были грозной силой в Европе...

"Милан" подходил к противостоянию в статусе сильнейшего клуба Европы и действующего обладателя трофея. Более того, у "красно-черных" были все шансы защитить титул в новом розыгрыше, ведь в то время их цвета защищали следующие звезды: Пирло, Руй Кошта, Кака, Зеедорф, Гаттузо и, конечно, Шевченко. Это я уже молчу о надежной линии защиты во главе с Мальдини.

07/04/04 - UCL Quarter-Finals, 2nd Leg



Deportivo 4-0 Milan



Pandiani 5', Valerón 35', Luque 44', Fran 76' pic.twitter.com/EWQDw3gTjB — My Greatest 11 (@MyGreatest11) April 7, 2025

Вот почему никого не удивил результат матча на "Сан-Сиро". В нем хозяева устроили разгром, несмотря на то, что первыми пропустили на старте встречи. Итоговый счет - "4:1".

Как же Милан смог потерять такой гандикап? Проблемы начались еще до начала игры. Одна из них связана с лидером и лучшим бомбардиром Андреем Шевченко. Перед ответным матчем с "Депортиво" украинский форвард уехал в сборную на товарищеский матч с Македонией. В той игре македонец Стояноски со всего размаха ударил украинца по лицу локтем, нанеся Шеве серьезную травму челюсти и проблемы с прикусом. На поединок ЛЧ он выходил в не лучшем моральном и физическом состоянии, а еще был вынужден играть с предохранительной капой.

"Со стартовым свистком мы помчимся вперед и попытаемся отыграться. Если мы победим "Милан", я обещаю: проползу путь из Ла-Коруньи до Сантьяго-де-Компостелы (паломническая дорога протяженностью более 70 км) на коленях", - заявил перед матчем тренер испанцев Ирурета. Тогда мало кто придал значение этим словам, но к ним мы еще вернемся.

Быстрый гол - всегда ключевой компонент камбека в двухматчевых противостояниях. По классике жанра, первый мяч "Депортиво" пришелся уже на пятую минуту. Обе команды начали поединок спокойно, в низком темпе, но Пандиани нашел момент и, оторвавшись от Мальдини, нанес результативный удар в нижний угол.

Гости наращивали темп: два момента завершились сейвами Диды, а в третьем бразильский вратарь откровенно привез. После навеса он пролетел мимо мяча - Валерон поразил пустые ворота. После этого "Милан" снова пропустил на ровном месте - перед самым перерывом не разобрались между собой Кафу и Неста, что привело к третьему пропущенному.

Ну а добили своего соперника хозяева после удачной замены: свежий Фран на 76 минуте забил четвертый мяч.

"Депортиво" оформил великий камбэк и пробился в полуфинал, но там все-таки вылетел от будущего чемпиона "Порту" (0:0, 0:1).

Ирурета же, к слову, свое обещание сдержал. В мае, по окончании сезона, он взял с собой ассистентов и отправился в 70-километровый путь. Пусть не на коленях, а пешком, однако такое решение от 56-летнего тренера вызывает большое уважение.

???? 7 de abril de 2004, Deportivo de La Coruña 4-0 AC Milanpic.twitter.com/h1l9yBuMTA — Kodro Magazine (@KodroMagazine) April 7, 2025

Сезон 2018/19. 1/2 финала. "Ливерпуль" 4:0 "Барселона". Первый матч - "0:3".

Далее на очереди самый свежий пример в нашем списке. Когда в 2019 году Месси и компания без шансов вынесли "Ливерпуль" дома (3:0), то весь футбольный мир, кроме самых преданных фанов "красных", уже пророчил каталонцам выход в финал, ведь "Ливерпулю" нужно было не только забивать в ответном матче три гола, но и сохранить преимущество сухим.

На тот момент это казалось невероятным раскладом из-за двух факторов: рок-н-рольный, но не стабильный футбол Клоппа в тот период и мощную линию атаки "Барсы". Забей "Барселона" на выезде хоть один, и хозяевам нужно было бы отвечать уже аж пятью мячами, чтобы выйти в финал по итогам двух встреч. Однако "Ливерпуль" все же имел один козырь - "Энфилд", который все 90 минут пел и давил на барселонских звезд.

Задача осложнялась еще и отсутствием травмированных лидеров (Салаха и Фирмино). Из-за кадровой ситуации в старте вышел Дивок Ориги, который провел главный матч в своей жизни. Именно он и открыл счет на восьмой минуте.

Однако решающими в игре стала двухминутка в средине второго тайма, в течение которой Джорджиньо Вейналдум, вышедший на замену вместо травмированного Робертсона, забил два гола, окончательно переломив ход противостояния.

Гости же вообще не вошли в игру, вспомнить можно лишь удары Суареса, Месси и Коутиньо, с которыми идеально справился Алиссон. По ходу матча было ясно, "красные" своего не отпустят, они забьют сколько надо, чтобы победить. Поэтому и неудивительно, что кульминация получилась такой яркой. Все вы, наверное, помните "быстрый угловой" от Трента, который проспали каталонцы.

После финального свистка на стадионе творилось что-то фантастическое, фанаты не отпускали игроков и тренера еще почти час, распевая и празднуя вместе. А дальше был победный финал - первый большой успех Клоппа во главе "Ливерпуля".

Full Time: Liverpool 4 (4) - (3) 0 Barcelona



What. A. Night!



Absolutely stunning from Liverpool who have upset all odds to go to the Champions League final for the second year running!#LIVBAR pic.twitter.com/M63Etm72FE — 90min (@90min_Football) May 7, 2019

Сезон 2017/18. 1/4 финала. "Рома" 3:0 "Барселона". Первый матч - "1:4"

И снова говорим о "Барселоне", которая потеряла колоссальное преимущество после домашней победы. "4:1" на "Камп Ноу" были такими обыденными, что о них даже нечего рассказать. Обычная победа на классе от более сильной команды. Поэтому матч в Риме не вызвал особого ажиотажа, как было, например, перед вышеописанной игрой с "Ливерпулем".

Но, как и во всех матчах нашего списка, быстрый мяч мгновенно изменил психологический тон игры. Римляне открыли счет уже на 6 минуте. Главным творцом этого эпизода стал Де Росси, который выдал идеальный пас через половину поля. Эдин Джеко опередил двух защитников и в касание пробил мимо голкипера.

Но это была лишь треть дела, поэтому после перерыва хозяева побежали вперед большими силами. Хоть это и не приводило к очень острым моментам, но игроки "Барсы" начали откровенно нервничать. Особенно это касается Пике, который зачем-то потянул Джеко за руку в собственной штрафной. Приговор в виде пенальти хладнокровно исполнил Де Росси - "2:0"!

Для подопечных Вальверде даже это еще было не смертельно, однако и "волки", и их фанаты на трибунах теперь по-настоящему поверили в камбэк. Стадион гнал "Рому" вперед, а игроки и не думали останавливать давление. "Барселона" не просто не имела моментов, чтобы отыграться, гости даже не могли удержать мяч под своим контролем.

Такое заоблачное желание и спортивная злость помогли "Роме" забить одновременно и спасительный, и победный гол. На 82 минуте вышедший на замену Ундер навесил с углового, а Манолас элегантно подрезал головой мяч в дальний угол ворот. Мяч после его удара летел не слишком быстро, но по недосягаемой для Тер Штегена траектории, что придало эпизоду еще больше драматизма.

Интересен еще и тот факт, что в Испании именно Манолас и Де Росси отметились автоголами, но стали героями после домашнего поединка.

В полуфинале римляне вновь едва не провернули нечто похожее, но на очередной камбэк им не хватило времени. После поражения от "Ливерпуля" на "Энфилде" (2:5) - в домашней игре Рома одержала победу "4:2".

ℹ️ Only 4 times ever has a team progressed after losing a first-leg knockout tie by 3+ goals...



Barcelona 6-1 Paris (agg: 6-5)

2016/17 R16



Liverpool 4-0 Barcelona (agg: 4-3)

2018/19 SF



Roma 3-0 Barcelona (agg: 4-4)

2017/18 QF



Deportivo 4-0 Milan (agg: 5-4)

2003/04 QF#UCL pic.twitter.com/tMCxY45rhj — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2023

Сезон 2016/17. 1/8 финала. "Барселона" 6:1 "ПСЖ". Первый матч - "0:4"

Принято считать, что успех "ремонтады" складываются из трех основных факторов: крутая игра "Барсы", провал соперника и спорные решения арбитра Дениза Айтекина. Наиболее скандальным, конечно, остается вопрос - смогли бы каталонцы отыграться после "0:4" в Париже без нескольких судейских ошибок? Кстати, над этим вопросом вы можете порассуждать в комментариях.

Но вернемся на "Камп Ноу". "Барса" забила три мяча уже к 50-й минуте, что существенно улучшило положение хозяев. Но планы на камбэк, казалось, разрушил нападающий "ПСЖ" Эдинсон Кавани. Гости оформили такой нужный выездной гол, теперь у "Барселоны" оставалось полчаса, чтобы забить еще три.

Именно при счете "3:1" Айтекин допустил очень грубую ошибку: Анхель Ди Мария выбежал один на один с вратарем, но упал в штрафной "Барселоны" после подката от Маскерано. После игры даже сам защитник признался, что фолил против земляка, но у арбитра было другое мнение.

В той игре Айтекин все же назначил пенальти - даже два. Однако все они были в ворота парижской команды. И если первый эпизод с падением Неймара можно считать просто спорным, то симуляция Луиса Суареса выглядела очень наигранно. Маркиньос просто положил руку на уругвайца, а тот упал и начал просить одиннадцатиметровый. Как можно было купиться на такое - это вопрос, открытый до сих пор...

Неймар реализовал тот пенальти и сделал счет "5:1". Этот результат также выводил "ПСЖ" в четвертьфинал путем выездного гола, но французская команда умудрилась пропустить еще и на пятой добавленной минуте, не выдержав финального натиска от хозяев.

После игры французы даже отправили в УЕФА протест на работу судейской бригады Айтекина. По мнению парижского клуба, арбитр совершил семь ошибок, которые повлияли на итоговый результат. Жалобу в УЕФА рассмотрели, но никаких санкций не применили. Хотя, стоит отметить, что после того матча на "Камп Ноу" Айтекин больше ни разу не работал в плей-офф Лиги чемпионов.

Все эти судейские ошибки не отменяют самоотдачи футболистов "Барселоны" и их жажды победы, но, к сожалению для футбольного наследия, они оставляют довольно неприятное послевкусие, поэтому этот камбэк и выглядит самым слабым среди всех вышеописанных в этом списке.

On this day, in 2️⃣0️⃣1️⃣7️⃣, Barcelona did the impossible and overturned a 4-0 defeat in the first leg to beat PSG 6-1 at Camp Nou. ????????



Still gives me goosebumps this. ????❤️ pic.twitter.com/y2xR6FRon6 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) March 8, 2024

Ну и в завершение хотелось бы подметить, что сценариев, когда клубы отыгрывали такое существенное преимущество было всего четыре за более чем 30 лет. Но каждый из них имел кое-что общее для тех коллективов, которые смогли воплотить эти невероятные камбэки - ответный матч они проводили дома. Эту деталь хотелось бы вынести отдельно для тех, кто недооценивает преимущество собственного поля и силу домашних трибун.