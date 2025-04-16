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Хет-трик Гирасси в ворота Барселоны принес гвинейцу минимум 4 рекорда

Лига Чемпионов
Обновлено

Рекорды с привкусом горечи

Хет-трик Гирасси в ворота Барселоны принес гвинейцу минимум 4 рекорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и "Барселоной" форвард "шмелей" отличился трижды. Он стал первым африканцем, оформившим хет-трик во встрече против каталонцев в главном евротурнире.

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В декабре Серу забил в Германии дважды "сине-гранатовым" на общем этапе. Таким образом, в его активе 5 голов в поединках против каталонцев в одном сезоне ЛЧ – подобное еще не удавалось никому.

Также Гирасси стал первым представителем "желто-черных" с 10+ забитыми мячами и лучшим африканским бомбардиром за одну кампанию Лиги чемпионов.

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Источник:
OptaFranz, OptaJose
Опубликовал: Александр Симченко
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