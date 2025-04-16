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Главный тренер ПСЖ поделился своими мыслями после матча с Астон Виллой
Очень счастлив
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике дал свой комментарий после поражения от "Астон Виллы" (2:3), которое не помешало его команде выйти в полуфинал ЛЧ.
"Во втором тайме мы страдали, было очень тяжело. Но, я считаю, мы должны быть готовыми к такому – как команда, как игроки, как болельщики. И я хочу поблагодарить их – они с нами, они каждый день нас поддерживают. Мы счастливы, мы второй раз подряд в полуфинале. Думаю, это очень хороший результат.
Второй тайм был очень сложным. Было тяжело эмоционально – мы пропустили два гола за три минуты, и этот момент мог стоить нам вылета. Теперь, думаю, нужно отдохнуть и тщательно проанализировать матч. Есть моменты, которые надо улучшить в нашей игре. Но я очень счастлив!", – сказал Энрике.
Добавим, что в полуфинале Лиги чемпионов "ПСЖ" сыграет с победителем пары "Арсенал" – "Реал Мадрид".
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