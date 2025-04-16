Главный тренер ПСЖ поделился своими мыслями после матча с Астон Виллой

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике дал свой комментарий после поражения от "Астон Виллы" (2:3), которое не помешало его команде выйти в полуфинал ЛЧ.

"Во втором тайме мы страдали, было очень тяжело. Но, я считаю, мы должны быть готовыми к такому – как команда, как игроки, как болельщики. И я хочу поблагодарить их – они с нами, они каждый день нас поддерживают. Мы счастливы, мы второй раз подряд в полуфинале. Думаю, это очень хороший результат.

Второй тайм был очень сложным. Было тяжело эмоционально – мы пропустили два гола за три минуты, и этот момент мог стоить нам вылета. Теперь, думаю, нужно отдохнуть и тщательно проанализировать матч. Есть моменты, которые надо улучшить в нашей игре. Но я очень счастлив!", – сказал Энрике.