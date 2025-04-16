Защитник ПСЖ прокомментировал выход своей команды в полуфинал Лиги чемпионов

Правый защитник "ПСЖ" Ашраф Хакими дал свой комментарий после матча с "Астон Виллой" (2:3), в котором он забил один из голов. Несмотря на поражение, парижане вышли в полуфинал самого престижного клубного турнира Европы.

"Первое ощущение – мы довольны. И все парижские болельщики тоже могут радоваться. Мы сделали то, что было нужно для выхода дальше. Мы не выиграли, но прошли дальше. Это была наша задача, и мы ее выполнили. Хотя мы не хотели страдать так, как пришлось.

Но нам нужны такие матчи – матчи, где приходится страдать. В этой Лиге чемпионов не бывает легких игр, и сегодня мы это почувствовали. Нужно продолжать работать, впереди еще много матчей, поэтому нельзя сбавлять темп.

Наши болельщики всегда с нами. Мы им благодарны – и тем, кто приехал сегодня, и тем, кто поддерживает нас в Париже. Мы рады, что они с нами. Надо продолжать в том же духе. Еще раз спасибо!", – сказал Хакими.