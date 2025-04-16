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Наставник Астон Виллы прокомментировал ответный матч против ПСЖ

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Поблагодарил болельщиков

Наставник Астон Виллы прокомментировал ответный матч против ПСЖ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери отдал должное поддержке болельщиков после сумасшедшей атмосферы на "Вилла Парк", которая помогла его команде устроить яркий камбэк против "Пари Сен-Жермен" (3:2).

"Сегодня утром мы пытались представить этот матч. После той игры в Париже, где мы хорошо соревновались, результат 1:3 немного нас расстроил, но он не менял общей картины. Мы планировали сыграть с другой тактикой, но с теми же игроками, пытаясь использовать слабые стороны соперника и нашу силу – атмосферу "Вилла Парк".

Это было невероятно для нас – с трибунами, с нашими болельщиками, с той энергией, которую они нам передают. Мы чувствуем силу здесь. Их поддержка была очень важной, когда мы проигрывали 0:2 – именно она помогла нам вернуться в игру. Мы это сделали и выиграли матч. Мы были близки к тому, чтобы сравнять счет по сумме двух матчей, но не смогли. Тем не менее мы должны гордиться той работой, которую проделали", – сказал Эмери.

Добавим, что после 32-х сыгранных матчей "Вилла" занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ с 54 очками, отставая на один балл от пятой строчки, которая гарантирует место в ЛЧ на следующий сезон.

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Источник:
Aston Villa FC
Опубликовал: Алексей Полищук
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