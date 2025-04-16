Хавбек Барселоны: Лучше проиграть сейчас, чем в следующих играх

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг дал комментарий после поражения от дортмундской "Боруссии" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3, 5:3 по сумме двух встреч).

"Мы играли не очень хорошо, но если бы нам пришлось выбрать один матч, чтобы его проиграть, это был бы этот, а не следующие. Но мы все равно в полуфинале", - считает де Йонг.