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Хавбек Барселоны: Лучше проиграть сейчас, чем в следующих играх

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Хавбек Барселоны: Лучше проиграть сейчас, чем в следующих играх

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг дал комментарий после поражения от дортмундской "Боруссии" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (1:3, 5:3 по сумме двух встреч).

"Мы играли не очень хорошо, но если бы нам пришлось выбрать один матч, чтобы его проиграть, это был бы этот, а не следующие. Но мы все равно в полуфинале", - считает де Йонг.

В полуфинале турнира "сине-гранатовые" сыграют с победителем противостояния "Бавария"/"Интер".

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Источник:
Barca Buzz
Опубликовал: Александр Бураков
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