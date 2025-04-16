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Автор победного гола Астон Виллы прокомментировал матч против ПСЖ
Продемонстрировали характер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Астон Виллы" Эзри Конса, автор победного гола в матче, выразил гордость за команду после того, как "Астон Вилла" дала бой "ПСЖ" (3:2), хотя и завершила выступление в Лиге чемпионов.
"Очень горжусь ребятами и тем, что мы сегодня сделали. Конечно, два быстрых гола ударили по нам. Но мы продемонстрировали веру, характер и смогли вернуться в игру. Мы выиграли второй матч, но, к сожалению, этого оказалось мало.
В перерыве мы сказали: "Нам нечего терять". Мы хотели выйти и доказать, что мы можем это сделать. Ребята выложились, мы прессинговали – думаю, это было видно. Имели моменты, и, пожалуй, я забил самый сложный из них. Но имеем то, что имеем – двигаемся дальше", – сказал Конса.
Добавим, что в этом сезоне Конса сыграл 43 матча за "Виллу" во всех турнирах и забил 2 гола.
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