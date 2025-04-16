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Вингер ПСЖ - после непростого выхода в 1/2 ЛЧ: При счете 2:1 думали, что уже прошли дальше

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Преждевременно расслабились

Вингер ПСЖ - после непростого выхода в 1/2 ЛЧ: При счете 2:1 думали, что уже прошли дальше

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле рассказал о причинах поражения своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Астон Виллы" (2:3).

"Мы думали, что играем слишком хорошо. Вы должны быть требовательными, особенно в таких играх. Мы сами себе усложнили задачу. Во втором тайме мы расслабились и подумали, что слишком хорошо играем.

При счете 2:1 мы думали, что уже прошли дальше, и все закончилось. Вы можете столкнуться с командами, которых гонит вперед множество болельщиков, которые могут перевернуть игру с ног на голову.

Мы должны быть более требовательны к полуфиналу. Этот матч послужит нам в пользу до конца кампании. Мы прошли этот этап и мы счастливы. Мы собираемся вернуться к работе. Мы сделаем все возможное, чтобы дойти до финала", – цитирует Дембеле RMC.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния с "Виллой" в полуфинал ЛЧ со счетом 5:4 вышел "ПСЖ".

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Астон Вилла (Бирмингем) Лига чемпионов Пари Сен-Жермен Усман Дембеле
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Источник:
RMC
Опубликовал: Александр Бураков
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